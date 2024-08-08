Россияне заявили, что успех в карьере зависит от одежды

Большинство россиян связывают успех в карьере с формой одежды. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты эксперимента публикует РБК Life.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Оказалось, что 81 процент россиян уверены, что одежда оказывает влияние на работу и карьеру. 26 процентов из них считают, что удобные вещи стимулируют производительность, 20 процентов видят одежду как способ повышения авторитета в глазах коллег, начальства, клиентов, а 18 процентов полагают, что красивый внешний вид улучшает настроение. При этом 17 процентов респондентов думают, что одежда помогает сосредоточиться.

19 процентов участников опроса считают, что внешний вид никак не влияет на работу и карьеру.

Также аналитики выяснили, какую долю бюджета россияне тратят на рабочий гардероб:

25 процентов тратят менее 10 процентов своего годового бюджета;

24 процента вкладывают в покупку одежды для работы от 10 до 25 процентов;

7 процентов расходуют до половины своих доходов на вещи для работы;

1 процент тратят более 50 процентов бюджета на покупку рабочего гардероба.

16 процентов респондентов заявили, что одеждой их обеспечивает работодатель, а у 27 процентов опрошенных повседневные образы совпадают с рабочими, поэтому не требуют лишних затрат. Кроме того, 37 процентов россиян хотели бы всегда работать в джинсах.