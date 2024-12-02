Российские атлеты стали чемпионами мира по гонкам с препятствиями SPARTANRACE

С 29 ноября по 1 декабря в пустыне Абу-Даби состоялся чемпионат мира Spartan Race по гонкам с препятствиями. Мероприятие прошлов столице ОАЭ в четвертый раз и собрало лучших спортсменов со всего мира.

По итогам двух соревновательных дней российские атлеты собрали три золотые медали и одну бронзовую. Алиса Петрова завоевала золото в категории BeastElite женщин с результатом 2:22:58. В возрастной категории Age 25-29 аналогичной дистанции первое место занял Станислав Тихомиров со временем 2:40:20, в категории Age 45-49 бронзу забрал Дамир Ахмадиев, показав время 2:44:33. Алиса Петрова, Сергей Перелыгин и Егор Белоусов стали абсолютными чемпионами в командной эстафете на Abu Dhabi Spartan 3K Team Relay. Они показали время 20:32 и поднялись на первое место пьедестала.

«Гонка была непростая. Уже через час почувствовала, как начало припекать. Тут же начались спазмы на правой ноге из-за жары, а прошла только половину дистанции. Для сравнения, в 2021 году спазмы начались всего лишь за 3 км до финиша. Песок, жара, непростые препятствия — было тяжело. Особенно двойные сэндбэги запомнились. Пришлось дотерпеть, так как вышла вперед, хотя сначала мы постоянно боролись с американкой Николь. До конца не верила, что получится», — поделилась эмоциями на финише 21 км Алиса Петрова.

Чемпионат мира по OCR в ОАЭ считается одним из самых уникальных соревнований в линейке бренда Spartan Race. Помимо удивительной локации — пустыни, принимающая сторона заботится и о культурной составляющей. Участники смогли попробовать национальную еду, поучаствовать в традиционных ритуалах и увидеть аутентичное шоу. Такое погружение в культуру стало возможным благодаря участию в организации спортивного консульства Абу-Даби.

OCR (с англ. obstacle course racing) — вид спорта, который подразумевает комплексную и всестороннюю подготовку атлетов и представляет собой забег по пересеченной местности с различными препятствиями.