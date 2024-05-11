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Российские работодатели стали использовать таро и астрологию для проверки соискателей
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

1 мин.

Российские работодатели стали использовать таро и астрологию для проверки соискателей

Мария Маковей
Автор
Девушка проходит собеседование
Фото fizkes/istockphoto.com
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У российских работодателей вырос интерес к тестированию соискателей на полиграфе, привлечению астрологов, гадалок и нумерологов. Причина — возросший дефицит на рынке труда. Опрос приводит издание «Коммерсант».

Чаще всего альтернативные способы проверки применяются при поиске специалистов и руководителей финансовой сферы.

По данным опроса, свыше 36% отечественных работодателей считают правильным проверять потенциальных сотрудников на полиграфе. 1% фирм верит, что полиграф, таро, нумерология и астрология нужны при найме на все должности, а 35% - только на те, что связаны с финансами. При этом действительно практикуют такие методы только 6% опрошенных респондентов.

Как правило, кандидаты на должность готовы пройти тест на полиграфе, но более экзотические способы проверки вызывают у них недоумение. А пятая часть опрошенных высказалась против любых подобных проверок.

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