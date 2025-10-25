Видео
Российские ученые выяснили, что порошки разрушают стиральные машины
25 октября, 18:25

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Стиральный порошок
Фото Михаил Руденко, iStock

Большое исследование российских ученых показало, что хлорид натрия (NaCl) в составах стиральных порошков может вызывать коррозию и поломки стиральных машин, а также воздействовать на цвет и волокна ткани, что может испортить вещи. Кроме того, NaCl разлагается лишь частично, накапливая токсичные вещества в почве и воде. Этот ингредиент может мешать работе моющих компонентов и относится к третьему классу опасности (умеренно опасное вещество).

Вместо него эксперты советуют выбирать порошки на основе натурального сульфата натрия (Na2SO4). Он безопаснее для человека и природы, а порошки на его основе разлагаются на 75-93% по сравнению с около 50% у хлоридных аналогов.

Сейчас производители имеют право не указывать наполнители в составе средств, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, где сульфат натрия и хлорид натрия не входят в перечень обязательных компонентов.

Ограничения по содержанию хлорида натрия в ГОСТах на стиральные порошки позволят повысить безопасность потребителя и снизить экологический риск.

Опасные вещества, которые содержатся в&nbsp;стиральном порошке.Аллерголог назвала опасные вещества, которые содержатся в стиральных порошках
2
Психолог рассказала, как проявляется пассивная агрессия

  • Slim Tallers

    Вот,оказывается,почему мародёры тащат стиралки и унитазы.

    25.10.2025

  • imperiasporta

    Полный !! Это газета о спорте или о порошках???

    25.10.2025