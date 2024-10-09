Российские ученые заявили, что мужчины и женщины по-разному ощущают депрессию

В преддверии Всемирного дня психического здоровья ученые Сеченовского университета определили, как отличаются проявления депрессии у женщин и мужчин.



«У женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. Правда, в детстве число случаев примерно одинаково и у мальчиков, и у девочек. А начиная с подросткового возраста соотношение меняется», — отметила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина.



Эксперт подчеркнула, что в период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота проявления недуга снижается. Такие отличия ученые связывают с репродуктивной функцией и изменяющимся уровнем гормонов у женщины.



Также исследователи университета провели эксперимент с участием 400 пациентов клиники психиатрии. Они пришли к выводу, что женщины и мужчины по-разному переживают депрессию. Женщины во время жалоб делают акцент на неприятных переживаниях: печали, тревоге, физических ощущениях, нарушении сна и аппетита. Мужчины, наоборот, реже говорят о печали или тревоге, для них более значима утрата способности получать удовольствие.



Кроме того, женщины более открыто рассказывают о своих переживаниях, более внимательны к своему психическому состоянию, нежели мужчины.



«Такие отличия в субъективных переживаниях сказываются на выявляемости депрессии — отсутствие негативно окрашенных чувств печали или тоски может не позволить человеку самостоятельно предположить наличие у себя депрессии», — добавила Кинкулькина.



По словам специалиста, данное исследование показало, что на тяжесть депрессии у мужчин и женщин влияют различные факторы. Например, более тяжелая форма расстройства развивалась у вдовых или разведенных женщин, но при наличии сопутствующих заболеваний. Для мужчин более важен фактор образования.