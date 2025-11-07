Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

Россиян предупредили о приближении тайфуна «Калмаэги» к Вьетнаму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, тайфун, уже прошедший по Филиппинам, направляется во Вьетнам. Метеорологи прогнозируют, что основной удар обойдет крупные курорты, в том числе Нячанг. Массовой эвакуации пока не объявляли, но отдыхающим в отелях поблизости рекомендовали временно переселиться.

Во Вьетнаме шторм обозначили как «Тайфун №13». Национальный центр гидрометеорологии предупреждает о затрагивании провинций Куангнгай, Зялай и Даклак: 6 и 7 ноября ожидаются сильные дожди и рекордные осадки — 200-400 мм. К вечеру 6 ноября в прибрежных зонах возможны ветры с порывами до 15 баллов и волны высотой 8-10 м.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что «Калмаэги» уже достиг Филиппин, где из-за стихии отменили более 80 рейсов. Среди задержанных в стране оказались и российские туристы.