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Сексолог назвал причины, которые негативно влияют на интимную жизнь
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:15

1 мин.

Сексолог назвал причины, которые негативно влияют на интимную жизнь

Мария Маковей
Автор
У пары проблемы в сексе
Фото stefanamer/istockphoto.com
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Сексолог Никита Гросс в беседе с «СЭ» отметил, что причин плохого секса может быть множество. Однако есть три основных фактора, которые отрицательно сказываются на интимных отношениях в паре: отсутствие доверия, непроговоренные обиды и невысказанные желания.

«Именно недосказанность обычно служит причиной низкой заинтересованности в партнере. Например, женщина желает больше внимания и длительных прелюдий, но не говорит об этом, а мужчина этого не делает, поскольку не знает. В результате уровень возбуждения партнерши падает», — объяснил эксперт.

Также некоторые партнеры просто не слышат или не хотят слышать другого, сосредотачиваются только на своих желаниях. Кроме того, иногда мужчины и вовсе не хотят брать ответственность за удовлетворение своей женщины, считают, что это не их обязанность.

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