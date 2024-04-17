Сексолог назвал причины, которые негативно влияют на интимную жизнь

Сексолог Никита Гросс в беседе с «СЭ» отметил, что причин плохого секса может быть множество. Однако есть три основных фактора, которые отрицательно сказываются на интимных отношениях в паре: отсутствие доверия, непроговоренные обиды и невысказанные желания.

«Именно недосказанность обычно служит причиной низкой заинтересованности в партнере. Например, женщина желает больше внимания и длительных прелюдий, но не говорит об этом, а мужчина этого не делает, поскольку не знает. В результате уровень возбуждения партнерши падает», — объяснил эксперт.

Также некоторые партнеры просто не слышат или не хотят слышать другого, сосредотачиваются только на своих желаниях. Кроме того, иногда мужчины и вовсе не хотят брать ответственность за удовлетворение своей женщины, считают, что это не их обязанность.