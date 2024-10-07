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Сексолог объяснила, когда сон без одежды вредит интимной жизни
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Сексолог объяснила, когда сон без одежды вредит интимной жизни

Мария Задорожная
Автор
Пара в постели
Фото LeoPatrizi, iStock
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Психолог, сексолог Елена Кондра в беседе с «СЭ» отметила, что сон без одежды может навредить интимной жизни в паре. По ее словам, если между партнерами нарушен эмоциональный фон, то данная практика будет бесполезной.

«Секс всегда начинается за сутки до самого полового акта. Оцените ситуацию: не было ли ссоры до желанного момента? Доверяете ли вы партнеру? Сон без одежды немного улучшает интимную жизнь, но если разрушается фундамент отношений, то эта практика никак не поможет», — объяснила эксперт.

Также важно обратить внимание на приватность комнаты. Если человек испытывает нервозность и страх предстать перед другими в неподобающем виде, то это будет перекрывать любой шанс на оргазм.

«Принимаете ли вы себя и свое тело? Женщины на консультации часто говорят, что хотят «дать телу подышать». Но боятся того, партнер может увидеть их изъяны и разлюбить. Понятно, что любое тело красиво и нормально, но если вы сильно стесняетесь, то сном без одежды только добавите себе стресса в жизнь», — добавила специалист.

Кроме того, следует оценить качество оргазма. Если имеются проблемы, то нужно поработать сначала над этим вопросом наедине с собой. Потом — начать изучать вопрос дальше в паре.

«Сон без одежды способен только усилить оргазм, а улучшить то, чего нет, невозможно», — подытожила Кондра.

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