Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Шестидневная рабочая неделя в октябре 2024: когда будет — как работаем в октябре
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает
Фото littlehenrabi, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В конце октября жители России будут работать шесть дней. Удлиненная рабочая неделя стартует 28 октября и продлится до 2 ноября, говорится на сайте Государственной думы РФ.

2 ноября будет рабочий день из-за переноса выходного на 30 апреля. Также сообщается, что этот рабочий день будет сокращенным.

Кроме того, в ноябре россиян ожидает два дополнительных выходных дня в честь празднования Дня народного единства — 3 и 4 ноября 2024 года.

Отметим, что в 2025 году новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января, то есть 11 дней. В мае россияне будут дважды отдыхать по четыре дня: на Первомай с 1 по 4 мая и на День Победы — с 8 по 11 мая. Также длительные рабочие выходные ждут работников в июне, в честь Дня России. Отдых планируется с 12 по 15 июня.

Календарь праздничных и&nbsp;выходных дней в&nbsp;2025 году. Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней в 2025 году
Новости холдинга
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ