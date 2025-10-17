Видео
Синоптик назвала лучшее время для смены автомобильной резины на зимнюю
Хобби и развлечения

17 октября, 18:05

1 мин.

Синоптик назвала лучшее время для смены автомобильной резины на зимнюю

Мария Задорожная
Автор
Машины в Москве
Фото wastesoul, iStock

Автомобилистам столичного региона стоит сменить резину на зимнюю уже в начале следующей недели. Об этом РБК рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс пять градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю», — пояснила синоптик.

В ночь на 16 октября температура в столичном регионе перешла в сторону отрицательных значений, сообщила эксперт в своем телеграм-канале. Так, на метеостанции в Бутово мороз составил минус 1 градус, а на ВДНХ похолодало до плюс 1,2 градуса. Такие значения немного ниже климатической нормы для середины октября, говорится в публикации

«К выходным пасмурные атмосферные фронты сместятся на север-восток, атмосферное давление подрастет. И погоду будет формировать барическая седловина. Облачность станет редеть, в воскресенье днем проглянет солнце, температура воздуха приблизится к норме, — заявила синоптик. — В начале следующей недели ночь станут заметно холоднее, вновь местами до небольших минусов, и днем около плюс пяти тепла. А затем температура вновь развернется в сторону повышения», — сообщила эксперт.

Советы и рекомендации
    17.10.2025