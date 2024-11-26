«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»

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Портал «Грамота.ру» объявил слово 2024 года. Эта честь досталась термину «вайб». По определению портала, «вайб» означает «атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, исходящее от чего-либо или кого-либо».
Эксперты платформы объясняют, что это слово пришло «из зарубежных соцсетей» и стало популярным в результате появления производных слов и фраз, таких как «вайбовый», «повайбить» и «плюс вайб».
В преддверии Дня словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября, портал опубликовал шорт-лист из 11 слов, отобранных на основании анализа публикаций в СМИ и на социальных платформах. Этот шорт-лист был разослан 400 экспертам-филологам из разных уголков России, и каждый из них имел возможность голосовать за несколько вариантов. В результате слово «вайб» получило 256 голосов, «скуф» занял вторую позицию с 229 голосами, а слово «прилет» стало третьим, набрав 124 голоса.
По словам руководителя портала Константина Деревянко, в процессе голосования произошла настоящая борьба, но тройка лидеров была определена достаточно быстро.
Он отметил, что слова «прилет», «скуф» и «вайб» отражают «зеркало суровой реальности, антигероя нашего времени и надежду». Деревянко также добавил, что голосование велось в режиме реального времени с подсчетом промежуточных результатов четыре раза в день. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом, и на короткий период лидировал «скуф», но уже через сутки словосочетание «вайб» вырвалось вперед и стало удерживать свои позиции.
В прошлом году «Грамота.ру» объявила словом года «нейросеть». Как и в предыдущем году, новое слово будет включено в метасловарь портала, и эксперты подготовят для него словарное определение и примеры употребления.
Кроме того, в этом году «Грамота.ру» отобрала слова года в четырех специальных отраслях. В номинации «Экономика и финансы» победил термин «маркетплейс», в «Медицине и здоровье» — «микроРНК», в «Информационных технологиях» — «промпт», а в «Культуре и развлечениях» — «подкаст».