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Сочи стал самым популярным российским курортом в июне
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Сочи стал самым популярным российским курортом в июне

Ксения Богданова
Сочи.
Сочи стал самым популярным российским курортом в июне.
Фото istockphoto.com/Eugene03
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Сочи находится на первом месте в рейтинге самых популярных внутренних направлений для отдыха. На него приходится 19 % всех бронирований на июнь, об этом сообщил портал «Вести Сочи».

В среднем продолжительность отпуска в Сочи составляет восемь дней. Размещение в отелях города обходится примерно в 4 тысячи рублей за одну ночь.

Одним из факторов популярности черноморского курорта является обилие достопримечательностей. К ним относятся парк «Дендрарий», Зимний театр и Театральная площадь, Олимпийский парк, Имеретинская набережная, «Сочи-парк», Трасса «Формулы-1», а также «Роза Хутор» и «Красная Поляна»

Кроме того в число востребованных внутрироссийских направлений вошли Санкт-Петербург — 12% бронирований и Анапа — 10%.

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