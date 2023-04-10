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Сегодня, 21:45

Специалист рассказала, какие уходовые средства противопоказаны для детей

Ольга Стрельникова
Ребенок купается, ребенок в ванной, ванна с пеной
Фото Freepik/freepik
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Косметолог, косметический химик-разработчик Юлия Дробышева специально для «СЭ» рассказала, что косметические средства по уходу, прошедшие государственную регистрацию (СГР), не содержат опасные вещества, но могут иметь возрастные ограничения, поэтому не все их можно применять для детей. «Опасность присутствует, если ребенок имеет доступ к косметике общего домашнего пользования», — предупредила специалист.

Юлия Дробышева порекомендовала обратить внимание, прежде всего, на детский крем. Если в составе присутствуют парабены, его нельзя наносить под подгузник, а также использовать до трех лет. Последнее касается и детской присыпки, содержащей тальк, борную кислоту, бораты или тетрабораты. Не допустимо также попадание присыпки в рот и нос ребенка и ее применение на поврежденной или раздраженной коже.

Гели, мыло и кремы очищающего и антимикробного действия для детей, по словам косметолога, не должны содержать салициловой кислоты и ее солей. Исключение могут составлять шампуни, но и их запрещено использовать, если ребенку еще нет трех лет.

Также Юлия Дробышева сделала акцент на средствах гигиены для полости рта. К ним относятся зубные пасты и ополаскиватели, многие из которых содержат соединения фтора (динатрий фторфосфат, дикалий фторфосфат, кальций фторфосфат, фтористый кальций, фтористый алюминий и прочие). «Такие средства не рекомендованы детям до шести лет. На них должна присутствовать надпись «Только для взрослых» или о том, что количество используемой пасты не должно превышать размер горошины», — подытожила специалист.

Ранее мы рассказывали, почему младенцы так вкусно пахнут.

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