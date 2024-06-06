Специалист рассказала, какая физическая подготовка понадобится для путешествия в Арктику

Специалист по экспедиционному туризму Анастасия Король рассказала «СЭ» о том, каким уровнем подготовки должен обладать турист для путешествия в Арктику.

В первую очередь нужна хорошая выносливость, чтобы долго идти пешком с тяжелым багажом.

Обычно в Арктику отправляются уже опытные путешественники, которым хочется проверить себя. Начинающим путешественникам, даже при хорошем физическом уровне без ограничений по здоровью отправляться в Арктику самостоятельно — плохая идея. Лучше всего найти сопровождающего с большим опытом и проверенными маршрутами.

Опасно отправляться в такой поход пожилым и людям с хроническими заболеваниями, при которых может потребоваться срочная медицинская помощь.