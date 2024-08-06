Специалисты объяснили, чего ждать от ретроградного Меркурия

Астропсихолог Василина Бачурина заявила в беседе с «СЭ», что период ретроградного Меркурия, который продлится с 5 по 28 августа 2024 года, затронет не всех.

«На каждого человека этот период оказывает индивидуальное воздействие: кто-то в полной мере ощутит всю его силу и мощь, другие почувствуют лишь слегка», — сказала эксперт.

По словам специалиста, во время ретроградного Меркурия представителям всех знаков зодиаков следует быть осторожными и воздержаться от активных действий. Все начинания не принесут положительного результата.

Кроме того, астропсихолог рекомендует придерживаться принципов безопасности в любых делах, особенно при планировании отпуска. Во время отдыха нужно с особым внимание соблюдать безопасность и избегать холодных напитков, так как они могут нанести вред здоровью.

Однако программировать себя на неприятности Бачурина не советует. А научный сотрудник астрофизической обсерватории Сергей Назаров и вовсе уверен, что бояться ретроградного Меркурия не стоит.

«Опасаться проекции какого-то тела на небесную сферу — это как опасаться собственной тени. То есть делать это можно, некоторые люди этим даже занимаются, но смысла в этом нет ни малейшего», — отметил Назаров.