«Спорт-Экспресс» принял участие в благотворительном забеге «Важен каждый шаг»

В субботу, 30 сентября, в Парке Победы на Поклонной горе состоялся первый благотворительный забег «Важен каждый шаг» от благотворительного фонда «Важные люди». Целью забега был сбор средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями — подопечных фонда.

Участники выбирали из четырех дистанций:

две детские дистанции: 300 м и 1 км;

две взрослые дистанции: 3 км и 5 км.

Всего в забеге приняли участие 460 человек. Среди них и команда «Спорт-Экспресса».