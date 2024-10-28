«Спорт-Экспресс» проведет круглый стол в рамках семейного фестиваля «Спортлэнд» в Москве

1 и 2 ноября в Москве в Гостином дворе пройдет масштабный семейный фестиваль «Спортлэнд», приуроченный к Году семьи и празднованию Дня народного единства в России. Организатор мероприятия — ассоциация «Город детства» при поддержке департамента спорта Москвы. Издание «Спорт-Экспресс» выступит генеральным информационным партнером события.

В первый день фестиваля «Спорт-Экспресс» проведет круглый стол на тему «Перспективы и направления развития семейного спорта» с участием видных общественных и политических деятелей, руководителей спортивных федераций, заслуженных спортсменов и других представителей спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, семейный блогер Вероника Золотарева, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин и другие.

В течение двух дней жители и гости столицы на площадке фестиваля «Спортлэнд» смогут в игровом формате познакомиться сразу с 30 видами спорта, такими как фиджитал спорт, юкигассен, таврели, джампинг фитнес, саберфайтинг, тэг-регби, рыболовный спорт, хоббихорсинг, роллер спорт, парашютный спорт и прочее.



Кроме того, в рамках мероприятия запланированы семейные соревновательные программы для детей и их родителей, по итогам которых каждый участник получит награду. Помимо семейных спортивных активностей участников фестиваля ждет интерактивная экспозиция, где можно пробовать силы в различных видах стратегических и развивающих игр, фитнес-программах, новых и традиционных формах совместного досуга и отдыха.

Вход на семейный фестиваль «Спортлэнд» свободный по пригласительным билетам с предварительной регистрацией.