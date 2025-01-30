Спрос на поездки в Таиланд резко вырос перед премьерой 3-го сезона «Белого лотоса»

16 февраля на экраны выйдет третий сезон нашумевшего сериала «Белый лотос». Туристические отели и агентства Таиланда уже готовятся к массовому наплыву гостей к этой дате, пишет Bloomberg.

Сообщается, что на Гавайях и Сицилии, где снимались предыдущие сезоны сериала, количество туристов увеличилось более чем на 20%. При этом некоторые фанаты «Белого лотоса» уже начали согласовывать планы путешествий по местам съемок предстоящего сезона. Отмечается, что рост числа посетителей может привести и к росту цен на проживание в отелях. Они могут превышать 1200 долларов.

Уточняется, что в январе количество бронирований в Таиланде выросло на 312% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Эксперты связывают всплеск туристической активности с интересом к местам съемок «Белого лотоса».