Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
Хобби и развлечения

18 ноября, 15:55

1 мин.

Стали известны утвержденные даты новогодних праздников

Мария Задорожная
Автор
Компания празднует Новый год.
Фото prostooleh, Freepik

Грядущие новогодние каникулы в России станут рекордными за последние 12 лет — они продлятся 12 дней и начнутся 31 декабря. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдем на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — отметила чиновник.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января включительно, а на работу нужно будет выходить 12 января.

Ранее, с 2013 года, продолжительность новогодних выходных обычно составляла 10-11 дней.

