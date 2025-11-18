Стали известны утвержденные даты новогодних праздников

Грядущие новогодние каникулы в России станут рекордными за последние 12 лет — они продлятся 12 дней и начнутся 31 декабря. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдем на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — отметила чиновник.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января включительно, а на работу нужно будет выходить 12 января.

Ранее, с 2013 года, продолжительность новогодних выходных обычно составляла 10-11 дней.