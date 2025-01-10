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Стало известно, сколько россияне потратили на новогодние праздники
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:05

1 мин.

Стало известно, сколько россияне потратили на новогодние праздники

Мария Задорожная
Автор
Девушка считает деньги, потраченные на Новый год
Фото Vitalii Petrushenko, iStock
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Почти 50% россиян в новогодние праздники вышли за рамки установленного бюджета. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты анализа известного финансового маркетплейса.

Так 31% граждан потратили до 100 тысяч рублей на новогодние праздники, а 23% респондентов обеднели на 20-50 тысяч рублей. Еще 16% заявили, что их кошелек стал меньше на сумму до 150 тысяч рублей, 8% — до 200 тысяч. 4% опрошенных россиян разорились на 200-500 тысяч рублей. 2% жителей России рассказали, что потратили на Новый год сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.

При этом основная часть расходов у большинства респондентов приходилась на подарки близким (70%), на втором месте оказались траты на продукты к новогоднему столу и посещение ресторанов (58%). А 35% респондентов существенно потратились на украшение дома (купили елку, игрушки и гирлянды). 24% россиян предпочли отдать львиную долю бюджета на праздничные развлечения: посещение катка или новогодней ярмарки.

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