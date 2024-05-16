Стань участником нового сезона «Суперниндзя»

Сегодня, 13:35
Телеканал СТС запускает кастинг на третий сезон самого успешного спортивного шоу страны «Суперниндзя». Участие в конкурсе могут принять лица, достигшие возраста 15 лет.
Отбор новых участников будет проходить в восьми городах России, а также в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане:
18-19 мая — Краснодар;
25 мая — Минск;
25 мая — Хабаровск;
1 июня — Ереван;
1 июня — Алматы;
8 июня — Иркутск;
8 июня — Баку;
15-16 июня — Москва;
Бишкек — дата кастинга появится позже.
Чтобы стать участником соревнования, оставьте заявку на сайте ctc.ru, пройдите один из очных кастингов и, возможно, уже этой осенью вы поборитесь за звание нового «Суперниндзя»!