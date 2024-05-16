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Стань участником нового сезона «Суперниндзя»
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:35

1 мин.

Стань участником нового сезона «Суперниндзя»

Мария Маковей
Автор
Фото Пресс-служба СТС.
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Телеканал СТС запускает кастинг на третий сезон самого успешного спортивного шоу страны «Суперниндзя». Участие в конкурсе могут принять лица, достигшие возраста 15 лет.

Отбор новых участников будет проходить в восьми городах России, а также в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане:

  • 18-19 мая — Краснодар;

  • 25 мая — Минск;

  • 25 мая — Хабаровск;

  • 1 июня — Ереван;

  • 1 июня — Алматы;

  • 8 июня — Иркутск;

  • 8 июня — Баку;

  • 15-16 июня — Москва;

  • Бишкек — дата кастинга появится позже.

Чтобы стать участником соревнования, оставьте заявку на сайте ctc.ru, пройдите один из очных кастингов и, возможно, уже этой осенью вы поборитесь за звание нового «Суперниндзя»!

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