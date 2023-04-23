Стилист-имиджмейкер объяснила, как правильно выбрать колготки

Международный стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева рассказала «СЭ», как правильно выбрать колготки. «Все зависит от случая. Если мероприятие деловое, дресс-код офисный, нужно выбирать не выделяющиеся колготки, приближенные к телесным цветам. Если это образ для прогулки или эпатажа — можно позволить себе любые цвета», — заявила эксперт. Кроме того, при офисном дресс-коде Наталья Темиралиева порекомендовала отказаться от колготок с блеском. «Блестящие ноги — это «моветон». В летнее время для деловой сферы подойдут колготки 8 ден, в зимнее — 20», — пояснила она. Ажурные колготки можно выбирать, как акцент в образе, но очень осторожно.

Наталья Темиралиева посоветовала выбирать колготки европейских брендов, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. «Сегодня очень много некачественного товара, много подделок. Будьте внимательны, при покупке», — предупредила стилист. И, тем не менее, длительность носки, по ее словам, скорее дело случая, поэтому запасная пара в сумочке никогда не будет лишней. Больший размер позволит не порвать очень тонкие колготки при одевании. «Чем тяжелее одежда сверху, чем она плотнее, тем плотнее должны быть на вас колготки. Но, конечно, все зависит от конкретного случая», — резюмировала стилист-имиджмейкер.

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