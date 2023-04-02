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Сегодня, 15:35

Стилист объяснила, как ухаживать за изделиями из экокожи

Ольга Стрельникова
Кожаная куртка на девушке.
Фото Freepik/wirestock
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Стилист Алена Носкова поделилась с «СЭ» рекомендациями по уходу за изделиями из экокожи. «Главное правило в уходе за любыми вещами — читайте бирку производителя. В ней всегда есть рекомендации и меры предосторожности. Некоторые вещи можно стирать на щадящем ручном режиме в холодной воде, какие-то только относить в химчистку», — пояснила специалист.

Как отметила Алена Носкова, вещи из экокожи иногда достаточно протереть просто влажной тряпкой (или с мыльным раствором), а затем насухо вытереть. Если вещь долго лежала на полке и сильно помялась, допустимо использовать отпариватель с изнаночной стороны. «Выверните вещь и обработайте паром — заломы должны исчезнуть. Как-то особенно увлажнять вещи не нужно. Для оперативной чистки загрязнений можно применять специальные салфетки для гладкой или экокожи», — подытожила стилист.

Ранее мы рассказывали, как носить синтетику.

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Советы и рекомендации
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