Стилист объяснила, зачем нужно сортировать вещи перед стиркой

14 октября, 20:05
Стилист Юлия Никифорова рассказала «СЭ», зачем сортировать вещи перед стиркой. По ее словам, это помогает сохранить их внешний вид.
«Сначала разделите одежду по степени загрязненности. Например, рабочую одежду и нижнее белье нельзя стирать вместе — это негигиенично», — отметила эксперт.
Также специалист советует разделить вещи по цветам: белое, черное и цветное. Однако и здесь есть нюансы. Например, если вы уже много раз стирали черную футболку, то ее можно положить к более светлой одежде.
«А если вы недавно купили ярко-красную блузку и еще ни разу ее не стирали, лучше постирайте ее руками в отдельном тазике. Так меньше вероятность, что вещь «поделится» красителем с более светлыми собратьями», — объяснила стилист.
Кроме того, Никифорова рекомендует разделить вещи по температуре стирки:
при 20 — шерсть, лен, шелк;
при 30-40 — большинство синтетических и натуральных тканей;
при 60 — сильно загрязненная одежда из натуральных тканей;
при 90 — нецветное постельное белье из хлопка, хлопковые полотенца для ванны и кухни, сильно загрязненная рабочая одежда.
В завершение разговора эксперт добавила, что помимо температуры необходимо учитывать режимы стирки, информация о которых указана в инструкции к стиральной машине.