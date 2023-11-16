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Сегодня, 06:30

Техноэксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону

Мария Маковей
Автор
Пара держит в руках смартфоны
Фото fizkes/istockphoto.com
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Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал «РИА Новости» о нескольких секретах увеличения срока службы аккумуляторов смартфонов.

В первую очередь специалист советует полностью отключать гаджет на несколько минут или часов хотя бы раз в неделю. Это позволит освободить системные ресурсы.

Кроме того, эксперт рекомендует заряжать телефон, когда уровень заряда батареи опускается ниже 75%.

«Если дожидаться отметки в 25% и ниже, это может сократить способность устройства получать и удерживать заряд. Чтобы батарея работала в полном объеме, рекомендуется заряжать ее уже при более высоком уровне разряда, а не доводить до полной разрядки», — заявил специалист.

Также Биржевой посоветовал регулярно очищать гаджет от неиспользуемых приложений, фотографий, видео, документов и обязательно чистить кэш у часто используемых мессенджеров.

Эксперт отметил, что важно устанавливать на телефон свежие системные обновления. Они не только исправят ошибки и «слабые места», но предложат новые варианты оптимизации аккумулятора.

Ранее врач рассказала, может ли телефон под подушкой во время сна вызвать рак.

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