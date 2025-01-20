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TikTok может вернуться в Россию
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

TikTok может вернуться в Россию

Мария Задорожная
Автор
Девушка снимает себя на телефон
Фото djtrener, iStock
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Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что TikTok может вернуться в Россию. По его словам, в стране не введены никакие ограничения на работу приложения. Оно не запрещено и не ограничено на территории РФ.

«Ограничение работы — это самостоятельное решение компании. Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», — сказал чиновник.

При этом депутат Госдумы назвал TikTok одной из самых вредных социальных платформ для детей и подростков. Он уверяет, что приложение построено на копировании чужого контента.

«Соцсеть TikTok построена по принципу бесконечного копирования одного и того же: одну и ту же песню и движения копируют десятки, сотни миллионов пользователей. Лучше создавать собственные соцсети с алгоритмами, которые будут поощрять креатив. И чем более правильный креатив, тем у этого видео, картинки или текста должно быть большее продвижение», — подчеркнул Свинцов.

Чиновник отметил, что в России нужно создать отечественную социальную сеть, которая будет поощрять креативность и талант подростков.

При этом депутат профильного комитета Олег Матвейчев сообщил изданию, что в Госдуме вопрос о возвращении TikTok пока не обсуждался.

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