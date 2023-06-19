Тренер назвал семь причин отдать ребенка на бокс

Тренер Евгений Зубков заявил, что занятия боксом социализируют ребенка и укрепляют психику.

«С малого возраста идет формирование личности, и здесь бокс, как ничто другое, отлично создает фундамент. В классических секциях бокса детей берут в основном с десяти лет, в некоторых случаях раньше. Акцент идет больше на физические упражнения и развитие специальных навыков. Дети 10-12 лет, как правило, если они учатся в обычной школе, то без дополнительных занятий или увлечений получают физнагрузку только на уроках физкультуры. Регулярно изучая даже самые базовые элементы бокса, ребенок очень хорошо воспитывает координацию. В ходе изучения боксерских элементов и применения их ребенок учится максимально быстро принимать правильные решения. Закрепляя навыки, он постоянно находится в процессе поиска необходимого действия и применения его в нужное время. Многие упражнения, особенно у детей младшего возраста, подаются в игровой форме. Здесь детям дают сбалансированную нагрузку, но в формате развлечения, параллельно они получают определенные навыки с ощущениями, что это больше игротека, чем тренировка. При обучении боксу ребенок получает необходимое взаимодействие с другими детьми, учится коммуникабельности, общению, выстраиванию отношений с окружающими. Не все знают, что бокс не входит даже в первую десятку видов спорта по травматичности, несмотря на его брутальность», — приводит слова Зубкова Life.ru.