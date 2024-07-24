Турэксперт назвал европейские страны, которые еще выдают шенген россиянам

Из европейских стран российские туристы этим летом выбирают Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжают выдавать шенгенские визы. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.



«Эти страны наиболее зависимы от туризма, поэтому они и лидеры по количеству туристов из России. Если глобально говорить, цифры этого года просто детский сад по сравнению с тем, что мы имели до 2020 года. Это всего 10 процентов от того объема туристов, который мы посылали до ковида еще», — сказал эксперт.



Специалист подчеркнул, что низкие показатели по туристическому потоку объясняются геополитикой, визами и неудобной логистикой. Также Арутюнов добавил, что этим летом туристов из России также привлекают Германия и Сербия.