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Турэксперт назвал европейские страны, которые еще выдают шенген россиянам
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Турэксперт назвал европейские страны, которые еще выдают шенген россиянам

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Франции
Фото Aleh Varanishcha/istockphoto.com
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Из европейских стран российские туристы этим летом выбирают Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжают выдавать шенгенские визы. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.

«Эти страны наиболее зависимы от туризма, поэтому они и лидеры по количеству туристов из России. Если глобально говорить, цифры этого года просто детский сад по сравнению с тем, что мы имели до 2020 года. Это всего 10 процентов от того объема туристов, который мы посылали до ковида еще», — сказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что низкие показатели по туристическому потоку объясняются геополитикой, визами и неудобной логистикой. Также Арутюнов добавил, что этим летом туристов из России также привлекают Германия и Сербия.

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