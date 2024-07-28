Турэксперт назвала место в Турции, где можно отдохнуть с детьми

Основатель турагентства Анна Барсегян советует туристам с детьми посетить Принцевы острова. Это архипелаг из девяти островов, который расположен в Мраморном море недалеко от Стамбула. По ее словам, там семейный отдых с детьми продуман до мелочей.



На территории архипелага не ездят машины, поэтому с легкостью можно устроить пешую или велопрогулку. Также на острове можно покататься на лошадях, поваляться на пляже или устроить пикник в лесу. Такое времяпрепровождение, несомненно, понравится детям и сблизит их с родителями во время отдыха.

«Комфортное время для посещения: поздняя весна и ранняя осень. В летнее время место довольно многолюдно», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».