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Турэксперт назвала необычный вид туризма
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Турэксперт назвала необычный вид туризма

Мария Задорожная
Автор
Колесо обозрения в Чернобыле
Фото Konoplytska/istockphoto.com
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Руководитель туристического агентства Виктория Братухина рассказала «СЭ» о необычных видах туризма, среди которых она выделила темный туризм.

«Темный туризм (или дарк-туризм) — это направление, сосредоточенное на посещении мест, связанных с трагическими событиями, смертью, страданиями. Это могут быть места, где произошли войны, катастрофы, геноциды, природные катаклизмы или другие значимые исторические события», — объяснила эксперт.

К самому известному месту для дарк-туризма эксперт отнесла Чернобыльскую зону отчуждения. Также популярны посещения концлагерей, заброшенных психиатрических больниц и мест падения самолетов.

Как отметила специалист, темный туризм довольно противоречив. Некоторые уверены, что он помогает осознать ошибки прошлого, развивает чувство сострадания, а другие считают, что посещать подобные места неэтично.

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