Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Турэксперт объяснила, какие документы нужно подготовить перед отпуском
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

2 мин.

Турэксперт объяснила, какие документы нужно подготовить перед отпуском

Мария Задорожная
Автор
Чемодан с вещами
Фото Pekic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксперт по туризму Анна Барсегян рекомендует начать сборы перед отпуском с проверки документов. При этом позаботиться об этом нужно заранее, так как на оформление некоторых документов потребуется время.

«Если едете заграницу, оформите загранпаспорт. Если документ уже есть, то проверьте срок его действия: как правило, он должен истекать не ранее, чем через 4-6 месяцев после окончания поездки», — сказала специалист в беседе с «СЭ».

Также важно проверить данные, указанные в паспорте. Особое внимание следует обратить на транслитерацию имени и фамилии — если допущена ошибка, то в другую страну могут и не пустить.

«Если планируете поездку в страну, где требуют оформление визы, тоже позаботьтесь об этом заранее, учитывая время на получение. Например, сегодня для путешествия во Францию документы на визу нужно подавать не позднее чем за четыре месяца до поездки», — добавила Барсегян.

Помимо прочего, эксперт советует проверить, нет ли ограничений на выезд из страны. Для этого следует открыть сайт налоговой и личный кабинет на «Госуслугах».

Кроме того, при путешествии с детьми или домашними животными нужно заранее подготовить все необходимые документы и для них. Так юным путешественникам потребуется загранпаспорт, свидетельство о рождении и согласие на выезд от второго родителя, если ребенок едет только с мамой или папой.

«Для питомцев потребуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках и чипировании. В определенные страны также могут понадобиться различные другие сертификаты и справки, поэтому правила провоза животных всегда лучше уточнять в индивидуальном порядке», — подытожила специалист.

Питч для отдыха в&nbsp;Камско-Устьинском районе. Выходные в Татарстане: куда отправиться в мини-путешествие
Путешествия
Новости холдинга
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Стало известно о просьбе пленных десантников ВСУ к Киеву скорее забрать их
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ