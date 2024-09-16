Турэксперт объяснила, какие документы нужно подготовить перед отпуском

Эксперт по туризму Анна Барсегян рекомендует начать сборы перед отпуском с проверки документов. При этом позаботиться об этом нужно заранее, так как на оформление некоторых документов потребуется время.

«Если едете заграницу, оформите загранпаспорт. Если документ уже есть, то проверьте срок его действия: как правило, он должен истекать не ранее, чем через 4-6 месяцев после окончания поездки», — сказала специалист в беседе с «СЭ».



Также важно проверить данные, указанные в паспорте. Особое внимание следует обратить на транслитерацию имени и фамилии — если допущена ошибка, то в другую страну могут и не пустить.

«Если планируете поездку в страну, где требуют оформление визы, тоже позаботьтесь об этом заранее, учитывая время на получение. Например, сегодня для путешествия во Францию документы на визу нужно подавать не позднее чем за четыре месяца до поездки», — добавила Барсегян.

Помимо прочего, эксперт советует проверить, нет ли ограничений на выезд из страны. Для этого следует открыть сайт налоговой и личный кабинет на «Госуслугах».

Кроме того, при путешествии с детьми или домашними животными нужно заранее подготовить все необходимые документы и для них. Так юным путешественникам потребуется загранпаспорт, свидетельство о рождении и согласие на выезд от второго родителя, если ребенок едет только с мамой или папой.

«Для питомцев потребуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках и чипировании. В определенные страны также могут понадобиться различные другие сертификаты и справки, поэтому правила провоза животных всегда лучше уточнять в индивидуальном порядке», — подытожила специалист.