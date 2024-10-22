Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Турэксперт перечислил документы, необходимые для регистрации на авиарейс
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

Турэксперт перечислил документы, необходимые для регистрации на авиарейс

Мария Задорожная
Автор
Регистрация на рейс
Фото Tempura, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Основатель визового агентства и эксперт по туризму Дмитрий Волков рассказал «СЭ», какие документы необходимо взять с собой, чтобы пройти регистрацию на рейс.

«В любом случае потребуется паспорт. Для перелета по России нужен внутренний документ, для перелета в другую страну — заграничный», — отметил специалист.

Родителям, которые летят в путешествие с детьми, следует взять с собой свидетельство о рождении ребенка, а также согласие на выезд от второго родителя, если он не едет.

Кроме того, некоторые авиакомпании при регистрации на рейс могут попросить предъявить банковскую карту, с которой оплачивались билеты. Например, Emirates. Поэтому эту информацию Волков советует уточнить заранее на сайте авиакомпании.

Что нельзя вывозить из&nbsp;других стран: подборка неожиданных запретов. Что нельзя вывозить из других стран: подборка неожиданных запретов
Путешествия
Новости холдинга
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
В России планируют ввести ЕГЭ по арабскому языку

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ