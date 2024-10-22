Турэксперт перечислил документы, необходимые для регистрации на авиарейс

Основатель визового агентства и эксперт по туризму Дмитрий Волков рассказал «СЭ», какие документы необходимо взять с собой, чтобы пройти регистрацию на рейс.



«В любом случае потребуется паспорт. Для перелета по России нужен внутренний документ, для перелета в другую страну — заграничный», — отметил специалист.

Родителям, которые летят в путешествие с детьми, следует взять с собой свидетельство о рождении ребенка, а также согласие на выезд от второго родителя, если он не едет.

Кроме того, некоторые авиакомпании при регистрации на рейс могут попросить предъявить банковскую карту, с которой оплачивались билеты. Например, Emirates. Поэтому эту информацию Волков советует уточнить заранее на сайте авиакомпании.