Турэксперт перечислила документы, необходимые для поездки в Северную Корею

Сегодня, 18:30
Основатель агентства путешествий Камила Велибекова в беседе с «СЭ» подчеркнула, что самостоятельно посетить Северную Корею не получится. Въезд в страну разрешен только в составе группы и только через туристическую фирму, которая аккредитована Министерством иностранных дел КНДР.
По словам эксперта, чтобы посетить Северную Корею нужно иметь заграничный паспорт и визу. Для оформления визы необходимы следующие документы:
заграничный паспорт, который будет действительным минимум три месяца с момента выезда из страны;
копия первой страницы заграничного паспорта;
заполненная анкета туриста;
цветное фото 3х4 с белым фоном;
справка с места работы;
выписка с лицевого счета;
подтверждение бронирования тура от туристического агентства.
«Туроператор поможет с подачей всех необходимых документов для получения визы. Ее можно получить через посольство КНДР в Москве или консульство во Владивостоке», — подчеркнула специалист.
Также Велибекова добавила, что для оформления визы на ребенка дополнительно потребуется загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок, и свидетельство о рождении. Кроме того, если в поездку отправляется один родитель, то нужна будет нотариально заверенная доверенность другого.