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Турэксперт перечислила документы, необходимые для поездки в Северную Корею
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Турэксперт перечислила документы, необходимые для поездки в Северную Корею

Мария Маковей
Автор
Северная Корея
Фото Goddard_Photography/istockphoto.com
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Основатель агентства путешествий Камила Велибекова в беседе с «СЭ» подчеркнула, что самостоятельно посетить Северную Корею не получится. Въезд в страну разрешен только в составе группы и только через туристическую фирму, которая аккредитована Министерством иностранных дел КНДР.

По словам эксперта, чтобы посетить Северную Корею нужно иметь заграничный паспорт и визу. Для оформления визы необходимы следующие документы:

  • заграничный паспорт, который будет действительным минимум три месяца с момента выезда из страны;

  • копия первой страницы заграничного паспорта;

  • заполненная анкета туриста;

  • цветное фото 3х4 с белым фоном;

  • справка с места работы;

  • выписка с лицевого счета;

  • подтверждение бронирования тура от туристического агентства.

«Туроператор поможет с подачей всех необходимых документов для получения визы. Ее можно получить через посольство КНДР в Москве или консульство во Владивостоке», — подчеркнула специалист.

Также Велибекова добавила, что для оформления визы на ребенка дополнительно потребуется загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок, и свидетельство о рождении. Кроме того, если в поездку отправляется один родитель, то нужна будет нотариально заверенная доверенность другого.

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