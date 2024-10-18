Турэксперт рассказал, что нельзя вывозить из Таиланда

Основатель визового агентства и эксперт по туризму Дмитрий Волков рассказал «СЭ», какие предметы запрещено вывозить из Таиланда. По его словам, это тропическое королевство славится сувенирами, однако не все их можно вывезти за его пределы.

«Так, например, нельзя вывозить статуэтки Будды высотой более 15 см, за исключением тех случаев, когда их покупка подтверждена чеком. Сама статуэтка не должна иметь религиозной ценности», — отметил специалист.



Кроме того, из Таиланда запрещается вывозить кораллы, ракушки, изделия из слоновой кости и черепашьих панцирей. Также под запрет попали некоторые экзотические фрукты, такие как дуриан.