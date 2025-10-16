Турэксперт рассказал, что нужно учитывать при самостоятельной поездке в Китай

Спрос россиян на поездки в Китай с 2024 года вырос примерно в полтора раза. Отмена виз для граждан РФ снизила стоимость туров и открыла новые возможности для самостоятельных путешественников. Об этом в интервью РИАМО рассказал основатель агентства премиальных путешествий Александр Перепелкин.

«Китай очень многогранный в плане отдыха, там есть пляжный отдых, экскурсионные и шопинг-туры, большие мегаполисы, очень развит медицинский туризм. При этом Китай — одна из самых дешевых стран Азии. На фоне закрытия ряда стран после пандемии мы ежегодно наблюдаем увеличение турпотока россиян в Китай. Так, за 9 месяцев 2025 года он вырос примерно на 50% относительно полного 2024 года», — отметил эксперт.

По его словам, раньше планирование поездки в Китай включало множество бюрократических процедур по оформлению визы, и туристам было удобнее отправляться группой под руководством гида. После того как въезд стал свободным, спрос на готовые туры снизился, зато возросли продажи авиабилетов. Также после отмены виз на российско-китайской границе в Благовещенске возник значительный ажиотаж: очередь на автобусной перевозке до Китайской стороны тянется примерно на 2,5 часа, чего ранее не было зафиксировано. Наблюдается рекордная пропускная способность на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ — более 4 тысяч пассажиров за сутки.

При этом люди, занимающиеся доставкой товаров из Китая, теперь могут пересекать границу дважды за день, привозя двойные партии. Кроме того, появились нелегальные гиды, которые в частном порядке предлагают услуги сопровождения туристических групп в Китай.

«Самостоятельным путешественникам обязательно нужно учитывать, что китайцы крайне редко говорят по-английски и на других языках, объясняться с ними очень сложно. Если вы отправляетесь в поездку самостоятельно, обязательно вооружитесь электронными переводчиками и будьте готовы к тому, что ориентироваться на местности будет значительно сложней, чем в других туристических странах», — подчеркнул Перепелкин.