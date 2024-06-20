Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Турэксперт рассказал, какие документы нужны для поездки в Китай
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Турэксперт рассказал, какие документы нужны для поездки в Китай

Мария Маковей
Автор
Великая стена Цзиньшаньских гор в Облачном море
Фото bjdlzx/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доцент кафедры индустрии туризма Вадим Жуков в беседе с «СЭ» рассказал, какие документы необходимо собрать, чтобы поехать в Китай.

По словам эксперта, для поездки в КНР нужны виза, действующий загранпаспорт, копии билетов в Китай и из Китая, подтвержденная бронь в гостинице либо письмо-приглашение от частного лица, организации, а также медицинская страховка.

«Подать документы на туристическую визу можно в визовых центрах и в генеральных консульствах. Документы можно подавать в любое консульство, независимо от места проживания заявителя», — отметил специалист.

Также Жуков предупредил, что формально документы будут рассматриваться около пяти дней, но лучше подать их за месяц до планируемого путешествия.

Кроме того, эксперт добавил, что визы в настоящее время выдаются для однократного или двукратного въезда.

«Решение о сроке действия визы, продолжительности пребывания и количестве визитов принимают в консульстве, исходя из конкретных обстоятельств заявителя, но в любом случае не больше 90 дней всего и не дольше 30 дней за одну поездку», — подытожил Жуков.

Эксперт по&nbsp;туризму рассказал о&nbsp;стоимости поездки в&nbsp;Китай в&nbsp;2024 году. Эксперт по туризму рассказал о стоимости поездки в Китай в 2024 году
Путешествия
2
0
Новости холдинга
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее