Турэксперт рассказала, как выбрать отель для одиночного отдыха

Руководитель туристического агентства Виктория Братухина для одиночного отдыха рекомендует выбирать отели с уединенной и спокойной атмосферой. Например, отели с концепцией «только для взрослых» (adults only), так как в них сделан акцент на потребности взрослых: несколько баров и ресторанов, бассейн.

«При выборе отеля для отдыха в одиночестве нужно обращать внимание на локацию отеля, подходящую под ваш настрой атмосферу, без детской инфраструктуры, безопасность, сервис, чистоту», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист советует обращать внимание на безопасность. Перед поездкой важно убедиться, насколько безопасно расположение отеля и учесть такие элементы, как круглосуточная стойка регистрации и депозитные ячейки.

«Стоит изучить район, в котором находится отель. Очень удобно останавливаться в месте, где поблизости есть много баров и ресторанов, потому что ночью проще возвращаться в отель по людным улицам», — добавила Братухина.

Кроме того, можно просто позвонить в отель, чтобы оценить дружелюбное ли отношение у сотрудников. Стоит задать общие вопросы, например, насчет бронирования, и посмотреть, как персонал отреагирует на запрос. Если работники открыты и любезны, скорее всего, отдых пройдет замечательно.