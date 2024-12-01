Турэксперты рассказали, какие направления будут дешевле после Нового года

Эксперты назвали самые бюджетные направления в России для отпуска после новогодних праздников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов регионального национального туроператора.

Весной и осенью традиционно наблюдается высокий спрос на оздоровительный отпуск, однако отдых во второй половине зимы может обойтись на 20% дешевле.

В Краснодарском крае и на курортах Кавказских минеральных вод можно найти здравницы, где 11-дневное пребывание будет стоить около 60 тысяч рублей на двоих. Если рассматривать санатории в Кисловодске и Пятигорске, то стоимость отдыха будет варьироваться от 70 до 76 тысяч рублей. В Подмосковье цены начинаются от 62 тысяч рублей на двоих за 11 дней.

Минимальная стоимость пребывания в здравницах Светлогорска Калининградской области составляет 68 тысяч рублей. А цены на санаторное лечение в Крыму начинаются от 71 тысячи рублей, в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей, уточнили специалисты.