Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Туристам грозят новые штрафы в Таиланде
Хобби и развлечения

6 ноября, 16:15

1 мин.

Туристам грозят новые штрафы в Таиланде

Мария Задорожная
Автор
Архитектура Таиланда
Фото freestockcenter, Freepik

Власти Таиланда установили новые правила продажи и употребления алкоголя, за нарушение которых туристам грозят штрафы, сообщает «Турпром».

Согласно закону о контроле за алкогольными напитками, алкоголь можно приобретать и пить только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. В другие часы продажа и употребление спиртного запрещены. За нарушение предусмотрен штраф до 10 000 тайских бат (примерно 27 000 рублей).

Исключения действуют для международных аэропортов, лицензированных развлекательных заведений и отелей.

Также с учетом временных ограничений туристам стоит помнить, что с июня действует запрет на покупку, хранение и употребление алкоголя в поездах. За нарушение предусмотрены штрафы и иные меры ответственности согласно транспортному и алкогольному законодательству.

Путешественникам рекомендуется строго соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций во время пребывания в Таиланде.

Таиланд: гайд по&nbsp;поездке в&nbsp;страну&nbsp;&mdash; что нужно знать, советы.Что нужно знать перед поездкой в Таиланд: советы организатора путешествий
1
ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Путешествия
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

  • Highlander

    Филимонов зараза такая уже и до Тайланда добрался.

    06.11.2025