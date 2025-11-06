Туристам грозят новые штрафы в Таиланде

Власти Таиланда установили новые правила продажи и употребления алкоголя, за нарушение которых туристам грозят штрафы, сообщает «Турпром».

Согласно закону о контроле за алкогольными напитками, алкоголь можно приобретать и пить только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. В другие часы продажа и употребление спиртного запрещены. За нарушение предусмотрен штраф до 10 000 тайских бат (примерно 27 000 рублей).

Исключения действуют для международных аэропортов, лицензированных развлекательных заведений и отелей.

Также с учетом временных ограничений туристам стоит помнить, что с июня действует запрет на покупку, хранение и употребление алкоголя в поездах. За нарушение предусмотрены штрафы и иные меры ответственности согласно транспортному и алкогольному законодательству.

Путешественникам рекомендуется строго соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций во время пребывания в Таиланде.