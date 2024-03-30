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Туроператоры увеличили ассортимент летних групповых туров в Европу
Хобби и развлечения

30 марта, 16:20

1 мин.

Туроператоры увеличили ассортимент летних групповых туров в Европу

Мария Маковей
Автор
Желтый трамвай в Португалии.
Фото Armando Oliveira/istockphoto.com
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В 2024 году количество групповых экскурсионных туров в Европу существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники в составе организованной группы могут посетить Венгрию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию и Австрию. Также есть возможность отправиться в несколько стран в рамках одного тура.

Объясняется расширение ассортимента групповых туров относительной стабильностью в вопросе выдачи шенгенских виз и постепенным восстановлением интереса туристов к поездкам в западные страны.

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