Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
Хобби и развлечения

9 октября, 11:55

1 мин.

У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото Кадр из цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», врачи выявили опасное поражение мозга. Причина — недостаточный уровень кислорода в крови, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста парализовало правую часть тела. Также были выявлены признаки сердечной и дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию. Положительной динамики в состоянии артиста не наблюдается. Он находится в реанимации на ИВЛ.

Отмечается, что звезде советских фильмов грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не изменится.

Новости холдинга
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Российские ученые заявили, что мужчины и женщины по-разному ощущают депрессию

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ