У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», врачи выявили опасное поражение мозга. Причина — недостаточный уровень кислорода в крови, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у артиста парализовало правую часть тела. Также были выявлены признаки сердечной и дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию. Положительной динамики в состоянии артиста не наблюдается. Он находится в реанимации на ИВЛ.



Отмечается, что звезде советских фильмов грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не изменится.