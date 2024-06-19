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У детей новый тренд — они охотятся друг на друга в лесу в костюмах рыцарей и гномов
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:15

1 мин.

У детей новый тренд — они охотятся друг на друга в лесу в костюмах рыцарей и гномов

Мария Маковей
Автор
Дети в костюмах рыцарей.
Фото Imgorthand/istockphoto.com
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В Сети появились видеоролики, где дети в костюмах рыцарей, гномов и других персонажей бегают по лесу и охотятся друг на друга. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это новый тренд среди подростков.

Ребята заранее указывают рост, вес, цвет волос и глаз, выбирают себе роль. Так другие участники смогут определить касту персонажа. Среди героев не только гномы и рыцари, но еще и эльфы, ведьмы, колдуны, травники, феи, оборотни, вампиры, дворфы и простолюдины.

Дети не только надевают костюмы, но и вооружаются оружием — кувалдами. Правда неизвестно, настоящие они или нет.

&laquo;Фурри&raquo;, &laquo;квадробика&raquo; и &laquo;хоббихорсинг&raquo;. Костюмы животных и забеги на четвереньках: необычные увлечения современных подростков
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