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Ученые доказали, что красивые люди зарабатывают больше
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:35

1 мин.

Ученые доказали, что красивые люди зарабатывают больше

Мария Задорожная
Автор
Красивая девушка
Фото CoffeeAndMilk, iStock
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Американские ученые доказали, что красота напрямую связана с уровнем дохода человека. Результаты их исследования опубликованы в The Conversation.

Исследователи проанализировали карьеру более 40 тысяч выпускников программ MBA и обнаружили, что внешне привлекательные люди зарабатывают на 11% больше, чем их менее красивые коллеги. Авторы работы подчеркнули, что внешний вид человека влияет на карьерное развитие. Привлекательность важна на протяжении всей трудовой деятельности.

Также ученые добавили, что красота обеспечивает не только денежную выгоду, но и помогает продвигаться по карьерной лестнице. Через 15 лет после выпуска красивые специалисты на 52,4% чаще занимали высокие должности.

Эксперты отметили, что наибольшая «премия за красоту» наблюдалась среди сотрудников сферы менеджмента и консалтинга. В технических отраслях и IT внешность играет меньшую роль.

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