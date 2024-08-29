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Ученые: грубость на работе снижает продуктивность и может привести к смерти
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Ученые: грубость на работе снижает продуктивность и может привести к смерти

Мария Задорожная
Автор
Сотрудники спорят на работе
Фото skynesher/istockphoto.com
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Группа ученых провела исследование и выяснила, что регулярное столкновение с хамством на работе сильно ухудшает производительность труда в коллективе. Исследователи заметили, что грубые комментарии начальства снижают эффективность сотрудников сразу на 44%, сообщает New York Post.

Оказалось, что хамство не только уничтожает благоприятную атмосферу в коллективе, но и рушит коммуникацию, необходимую для эффективной работы компании. Как подчеркивают ученые, негативный эффект был особенно заметен при обмене информацией и опытом среди работников. А в области здравоохранения хамство привело к «ухудшению выполнения жизненно важных процедур», что могло привести к смерти пациента.

Эксперты добавили, что компаниям стоит проводить специальные тренинги, направленные на улучшение взаимодействия между сотрудниками и повышение эмоциональной устойчивости к различным обстоятельствам.

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