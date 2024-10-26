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Ученые нашли ген осенней депрессии у россиян
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:05

1 мин.

Ученые нашли ген осенней депрессии у россиян

Мария Задорожная
Автор
Депрессивный парень смотрит в телефон
Фото miniseries, iStock
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Ученые выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). Это определенная форма депрессии, которая возникает в определенные сезоны года, чаще всего осенью и зимой, сообщает «Газета.Ru».

Эксперты проанализировали более 40 тысяч геномов жителей России из разных этносов и обнаружили мутацию в гене ZBTB20, которая повышает в 1,5 раза риск САР. Встречается подобное отклонение примерно у каждого десятого жителя страны.

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, «выключая» их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. Когда у мышей отключали ZBTB20, их режим сна нарушался. У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — говорится в публикации.


Для профилактики сезонного аффективного расстройства врачи советуют проводить больше времени на улице, особенно утром, использовать светотерапию для компенсации недостатка света и поддерживать физическую активность. Кроме того, необходимо установить режим сна, чтобы поддерживать циркадные ритмы, и использовать будильники с эффектом рассвета для мягкого пробуждения.

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