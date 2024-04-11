Ученые нашли легкий способ управления гневом

Японские ученые нашли простой способ управления гневом. По их мнению, письменное фиксирование реакции на негативный инцидент и последующая ликвидация листка с текстом уменьшают проявление негативной эмоции. Об этом рассказывается на портале MedicalXpress.

В ходе эксперимента исследователи попросили участников написать, что они думают насчет курения в общественных местах и иных социальных проблем. Им также сообщили, что их сочинение будет оцениваться докторантами Университета Нагои. Независимо от текста всем добровольцам была поставлена низкая оценка по интеллекту, логике, рациональности и другим показателям. Докторанты также оставили оскорбительные комментарии.

После увиденной оценки участники написали свои мысли, сосредоточив внимание на тех моментах, которые вызвали сильнейшие эмоции. Одна группа добровольцев могла выбросить написанное письмо в мусор или оставить его в папке на столе. Вторая группа измельчала лист или перекладывала его в пластиковую коробку.

После участники оценивали свой гнев. Оказалось, что люди, которые выбросили письмо в мусорку или измельчили его, стали намного спокойнее, даже вернулись к исходному эмоциональному состоянию. Уровень гнева у добровольцев, оставивших лист бумаги на столе, стал незначительно меньше.