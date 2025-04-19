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Ученые нашли жизнь за пределами Земли
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Ученые нашли жизнь за пределами Земли

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Астроном и телескоп
Фото m-gucci, iStock
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Ученые из Кембриджского университета сделали удивительное открытие, обнаружив признаки жизни за пределами нашей Солнечной системы. Об этом говорится в журнале The Guardian.

Астрономы, работающие под руководством специалистов Кембриджского университета, смогли идентифицировать химические следы диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба. Эти молекулы, как было установлено, свидетельствуют о наличии жизни, поскольку на Земле они образуются исключительно благодаря живым организмам, прежде всего микробам.

Обнаруженные молекулы были найдены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая располагается примерно в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва.

Эта экзопланета в 2,6 раз превосходит Землю по размеру и в 8,6 раз по массе, и эксперты полагают, что ее поверхность, возможно, покрыта океаном. Температура на K2-18b близка к земной, однако планета вращается так быстро, что её год длится всего 33 дня.

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