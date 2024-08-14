Ученые обнаружили, что кошатники больше склонны к неврозам, чем собачники

Австралийские ученые обнаружили, что владельцы кошек более склонны к неврозам, тревожны и одиноки, чем обладатели собак. Это касается как женщин, так и мужчин. Кроме того, владельцы собак оказались более психологически устойчивыми. Они лучше справлялись с трудными ситуациями и адаптировались к ним.



Исследователи опросили 321 человека. Среди них были владельцы собак и кошек, а также те, кто не содержал домашних животных. Эксперты проанализировали такие личностные качества добровольцев, как экстраверсия, открытость, добросовестность, жизнестойкость, покладистость и невротизм.



Результаты анализа показали, что хозяева собак обладают более высоким уровнем жизнестойкости, а владельцы кошек — повышенным уровнем невротизма, сообщает The Daily Mail.



Также собачники легче восстанавливались после стрессов, а кошатники — сильнее вовлекались в негативные последствия стресса. Никаких других личностных различий между ними ученые не обнаружили.