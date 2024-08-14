Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Ученые обнаружили, что кошатники больше склонны к неврозам, чем собачники
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:35

1 мин.

Ученые обнаружили, что кошатники больше склонны к неврозам, чем собачники

Мария Задорожная
Автор
Кошка и собака дома
Фото FatCamera/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Австралийские ученые обнаружили, что владельцы кошек более склонны к неврозам, тревожны и одиноки, чем обладатели собак. Это касается как женщин, так и мужчин. Кроме того, владельцы собак оказались более психологически устойчивыми. Они лучше справлялись с трудными ситуациями и адаптировались к ним.

Исследователи опросили 321 человека. Среди них были владельцы собак и кошек, а также те, кто не содержал домашних животных. Эксперты проанализировали такие личностные качества добровольцев, как экстраверсия, открытость, добросовестность, жизнестойкость, покладистость и невротизм.

Результаты анализа показали, что хозяева собак обладают более высоким уровнем жизнестойкости, а владельцы кошек — повышенным уровнем невротизма, сообщает The Daily Mail.

Также собачники легче восстанавливались после стрессов, а кошатники — сильнее вовлекались в негативные последствия стресса. Никаких других личностных различий между ними ученые не обнаружили.

Причины завести собаку. 6 научно обоснованных причин завести собаку
Психология
2
0
Новости холдинга
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже