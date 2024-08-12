Ученые обнаружили, что TikTok приводит к психологическим проблемам у женщин

Австралийские ученые выяснили, что просмотр видео в TikTok может способствовать развитию расстройства пищевого поведения у женщин. Для негативного влияния достаточно всего нескольких минут скроллинга в день, пишет журнал Plos One.



В эксперименте приняли участие 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Их разделили на две группы. Первая группа смотрела короткие видео с тренировками и советами по похудению, вторая — ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый просмотр контента длился около 7-8 минут.



В обеих группах женщины жаловались на ухудшение восприятия своего тела. Особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у участниц, которые смотрели контент, направленный на популяризацию анорексии.



Исходя из результатов эксперимента, ученые предложили внедрить дополнительные ограничения в TikTok, связанные с анорексией. Они уверены, что такие меры помогут уменьшить риск развития расстройств пищевого поведения у пользовательниц.