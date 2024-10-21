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Ученые обнаружили, что утяжеленные одеяла улучшают сон при депрессии
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Ученые обнаружили, что утяжеленные одеяла улучшают сон при депрессии

Мария Задорожная
Автор
Белое одеяло
Фото Olga Nikiforova, iStock
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Ученые из университета Флиндерса провели эксперимент и обнаружили, что утяжеленные одеяла улучшают сон у людей, страдающих бессонницей и другими психическими расстройствами, включая тревогу и депрессию. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Occupational Therapy.

Эксперты проанализировали 18 раннее опубликованных научных работ, где изучалось влияние утяжеленных одеял на качество сна взрослых с тревожными и депрессивными расстройствами, а также детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Выяснилось, что участники экспериментов, которые использовали утяжеленные одеяла, сообщали о более качественном сне и отказе от употребления снотворных. Также испытуемые заявляли об улучшении настроения и облегчении болевых ощущений. Родители некоторых детей заявляли о положительных изменениях в поведении ребят — они были более расслаблены и сосредоточены на повседневных занятиях.

По словам ученых, утяжеленные одеяла можно использовать для регуляции эмоционального фона в дополнение к традиционным методам терапии. Однако четкие клинические рекомендации еще предстоит разработать.

Также эксперты добавили, что для детей и взрослых с нарушениями психического и нервного развития важно, чтобы утяжеленные одеяла легко снимались самостоятельно.

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